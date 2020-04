Le Fiabe di Ostara da San Michele Mondovì portano i bambini nel bosco

In questo periodo d’isolamento Teatro Selvatico , compagnia teatrale con sede a TORRE MONDOVI’ ha pensato ai bambini, coloro che soffrono di più questa reclusione forzata. L’arrivo della primavera, l’aria frizzante, la natura che rinasce, tutte meraviglie precluse, per ora, ai bimbi di tutta Italia.

Idea nata principalmente per i bambini che frequentano il corso di teatro, ora interrotto, tenuto dalla compagnia a Mondovì ha invece inaspettatamente coinvolto bambini di tutta Italia che seguono le FIABE DI OSTARA on-line dal 21 marzo proprio in concomitanza con i primi giorni di primavera. Un modo per condurre i bambini alla scoperta della magia del bosco, per mostrare loro la purezza della Natura e per accompagnarli con delicatezza alla scoperta delle proprie emozioni. Ogni fiaba si conclude infatti con una domanda a cui i bimbi possono rispondere ed interagire così con gli operatori teatrali.

Le FIABE DI OSTARA possono essere viste ed ascoltate il sabato, il martedì ed il giovedì alle ore 10 con replica alle ore 17 cercando il link sulla pagina Facebook/teatro selvatico o sul sito www.teatroselvatico.it.