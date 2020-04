Ormea: prime mascherine alla popolazione, in settimana una seconda fornitura

Il Comune di Ormea ha provveduto all'acquisto di una prima tranche di mascherine protettive da assegnare prioritariamente ai volontari delle associazioni impegnati nell'emergenza e alle attività che hanno contatti con il pubblico che ne risultano sprovviste.

"In settimana - precisano dal municipio - dovrebbero essere disponibili mascherine lavabili di tipo chirurgico che saranno consegnate ai cittadini che ne faranno richiesta, inizialmente una per ogni nucleo famigliare, telefonando ai numeri 0174/391101 o 0174/391496 oppure inviando una mail con il nominativo e il relativo indirizzo a protocollo@comune.ormea.cn.it".



Le mascherine saranno consegnate a domicilio dai dipendenti comunali e dai volontari della Croce Bianca, dei vigili del fuoco e della locale squadra AIB, che l'amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione.