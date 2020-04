Percorso Nascita nell’Asl CN1: i contatti per visite e informazioni

In seguito alle disposizioni ministeriali e regionali in tema di emergenza da Covid-19 il dipartimento Materno-Infantile dell’Asl CN1 garantisce le visite e le prestazioni diagnostiche dell’agenda della gravidanza, per la tutela della salute materno-infantile.





Per le visite ostetriche e per eventuali consulti psicologici nei Consultori occorre contattare le varie sedi consultoriali (Cuneo 0171 450634 - Mondovì 0174 677436 - Ceva 0174 723809 - Fossano 0172 699244 - Savigliano 0172 240627 - Saluzzo 0175 215535 – Borgo San Dalmazzo 0171 450740 - Dronero 0171 908154).

Per le visite e le ecografie ostetriche si deve contattare il CUP regionale al numero verde 8000.00.500; per gli esami di screening della Sindrome di Down e DNT (difetto del tubo neurale) il numero 0172-719436.





Per informazioni con il personale ostetrico si fa riferimento ai recapiti telefonici dei Consultori (Cuneo 0171 450634 - Mondovì 0174 677436 - Ceva 0174 723809 - Fossano 0172 699244 - Savigliano 0172 240627 - Saluzzo 0175 215535 – Borgo San Dalmazzo 0171 450740 - Dronero 0171 908154).





Inoltre: Ostetricia Mondovì 0174-677467, Ostetricia Savigliano 0172-719357.





Per informazioni con il personale del Nido contattare le sedi di Mondovì ( 0174-677442) e Savigliano (0172-719381).





Ogni Punto Nascita fa riferimento al proprio percorso interno per l’assistenza ostetrica al parto vaginale o taglio cesareo e per il puerperio, garantendo sempre alle donne e agli operatori sanitari la protezione attraverso l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI). Tale percorso naturalmente tiene conto delle caratteristiche strutturali e logistiche di ogni ospedale.