psicologicontrolapaura: come proteggersi dalle paure e dal panico

In questo momento di grande emergenza, la comunità Italiana degli Psicologi si è mobilitata per accogliere le richieste di tante persone in difficoltà. In particolare il Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOP) ha redatto un vademecum psicologico perché le paure possono diventare panico, inficiare le normali capacità logiche e pratiche, quindi è necessario proteggersi con comportamenti adeguati, con pensieri corretti ed emozioni fondate, a casa e a lavoro.

Nel seguente link potete trovare il vademecum psicologico

https://www.psy.it/vademecum-psicologico-coronavirus-per-i-cittadini-perche-le-paure-possono-diventare-panico-e-come-proteggersi-con-comportamenti-adeguati-con-pensieri-corretti-e-emozioni-fondate