Racconigi: tra i quattordici casi positivi anche due sanitari, migliorano le condizioni degli altri ricoverati

Sono 14 i cittadini di Racconigi positivi al Covid-19. Sette di questi sono di diretta provenienza ospedaliera, cinque di loro hanno contratto il virus già in ospedale, 4 mentre erano ricoverati e uno in dayhospital. Purtroppo, due sono sanitari. “Colgo l'occasione - annuncia il sindaco Valerio Oderda - per ringraziare tutti i sanitari che fanno turni massacranti e rischiano la salute per far sì che tutti noi riusciamo a superare questo momento”. Degli altri sette positivi racconigesi tre sono in via di guarigione, mentre gli altri quattro sono stazionari.

Nel frattempo è terminata la consegna delle mascherine: “Abbiamo concluso la consegna delle mascherine, se qualcuno è sprovvisto può chiamare in comune, le recapiteremo noi direttamente a casa” e aggiunge: “Indossate la mascherina non solo per proteggere voi, ma per evitare di contagiare qualcun altro, a tal proposito ricordo che è opportuno indossare la mascherina almeno quando entriamo negli esercizi commerciali”.