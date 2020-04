Rotary Club Canale e Tenuta Carretta di Piobesi donano 1000 mascherine al Roero

Continuano le azioni concrete in aiuto alla popolazione del Roero in questi giorni di emergenza sanitaria.

Nella giornata di oggi (mercoledì 1° aprile) due realtà del territorio: il Rotary Club Canale Roero e l'Azienda vitivinicola Tenuta Carretta di Piobesi hanno donato le prime 1.000 mascherine in tessuto, lavabili e riutilizzabili. "Siamo vicini a tutte quelle persone che in questo momento delicato sono in sofferenza. Grazie alla generosità di tanti stiamo portando avanti iniziative concrete sul territorio"