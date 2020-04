San Michele Mondovì: avviata la distribuzione di mascherine agli ultrasettantenni

Intanto, aggiungono, "in merito alla misura annunciata dal Governo circa l'assegnazione di risorse ai Comuni per 'misure urgenti' di solidarietà alimentare (buoni spesa, buoni pasto, generi di prima necessità), si comunica che l'ordinanza della protezione civile è stata firmata in data 29 marzo 2020 e il Comune di San Michele Mondovì sta lavorando ora per renderla operativa. Si invitano, pertanto, i cittadini ad attendere le indicazioni dei singoli Comuni, senza contattare a tal proposito gli uffici comunali. Non appena possibile verranno resi noti i criteri per comprendere le priorità e le possibilità di assegnazione e le modalità della stessa".