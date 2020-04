Al lavoro durante l'emergenza: da 958 Santero 100mila euro di premio ai suoi 50 dipendenti

"Oggi più che mai desideriamo ringraziare i nostri cinquanta dipendenti che continuano a lavorare e garantiscono la continuità produttiva. Ringraziamo tutti i nostri dipendenti con lo stanziamento di un premio complessivo del valore di 100.000 euro che verrà corrisposto già con la busta paga di marzo, come speciale riconoscimento dell’impegno profuso".



E’ la comunicazione appena giunta dalla famiglia Santero, che ha deciso lo stanziamento dell’importante somma al fianco delle misure adottate nei suoi impianti santostefanesi a tutela della salute di tutti gli addetti.

"Abbiamo a cuore la loro salute e il loro benessere – fa sapere il gruppo vitivinicolo santostefanese –, per questo abbiamo modificato il nostro sistema produttivo con turnazioni più frequenti e facendo ricorso ove possibile al lavoro da remoto. Sanifichiamo giornalmente gli ambienti di lavoro e adottiamo tutti i dispositivi di sicurezza previsti. Inoltre erogheremo a tutti lo stipendio pieno, senza conteggiare né ferie, né permessi, e stipuleremo anche una copertura assicurativa anti Covid -19 per tutti".



"Continuiamo a credere che le persone siano il vero capitale della nostra società e investiamo su di loro perché siamo certi che solo così il futuro sarà migliore", conclude l’azienda, che intanto annuncia il raddoppio dell’iniziativa delle "mascherine solidali", con la quale, tramite la vendita di presidi realizzati col marchio del gruppo, ha già raccolto 10.000 euro destinati andrà alla Protezione Civile di Santo Stefano Belbo.



"Le mascherine, realizzate d’intesa con un nostro fornitore, sono andate esaurite in pochi giorni – informa Gianfranco Santero, presidente del gruppo -. Il nostro shop on-line è stato letteralmente preso d’assalto e abbiamo avuto anche numerose richieste di persone che hanno chiamato direttamente in azienda. L’intero ricavato andrà alla Protezione Civile che ora più che mai compie servizi preziosi per la comunità in lotta contro l’epidemia. La risposta alla nostra iniziativa è la dimostrazione che la solidarietà in Italia non si ferma mai. Per questo abbiamo intenzione di avviare la produzione di altre duemila mascherine griffate il cui ricavato, andrà all’Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo di Santo Stefano Belbo, che tanto si sta spendendo in favore della comunità locale".