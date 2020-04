Savigliano: continua ad aggravarsi l'emergenza, salgono a 18 i contagi da Coronavirus

Continuano a salire i contagi da Covid-19 a Savigliano. Si aggiungono infatti altri cinque novi casi risultati positivi al test del Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Giulio Ambroggio: "Salgono così a 18 i saviglianesi positivi al corona virus".

Nel frattempo l'Amministrazione ha distribuito in questi giorni altre 1200 mascherine distribuite ai nuclei famigliari della città.

Da oggi inoltre è possibile presentare la domanda per la richiesta dei buoni spesa.

Come annunciato anche dal sindaco nei giorni scorsi, per fare la domanda occorre rivolgersi al Consorzio Monviso Solidale di Savigliano (Centralino 0172/710811 Fax 0172/710820. savigliano@pec.monviso.it savigliano@monviso.it. ) compilando un apposito modulo.I richiedenti dovranno dichiarare la situazione socio-economica del nucleo familiare e la situazione emergenziale per cui necessita della misura urgente di solidarietà alimentare. Verrà data priorità ai nuclei non assegnatari di sostegni pubblici.Le domande verranno analizzate da un’apposita commissione composta dal Sindaco Giulio Ambroggio che la presiede, dall’ Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Frossasco, dal dott. Romano dell’ Ufficio Affari Sociali, da Caritas, San Vincenzo, Croce Rossa e Cav che stabilirà chi ne ha diritto.