Coronavirus: Coldiretti Cuneo chiede il prolungamento della stagione di taglio

L’emergenza Coronavirus non risparmia il settore forestale. La denuncia arriva da Coldiretti, che evidenzia come la chiusura dei cantieri, lasciati incompleti e disallestiti frettolosamente a marzo, stia minando la tenuta della filiera del legno nella nostra Provincia. La sospensione delle attività rischia di generare, in termini produttivi ed economici, una ricaduta negativa non solo nell’immediato ma anche in vista della prossima stagione termica. Da qui la richiesta Coldiretti alla Regione di allungare la stagione di taglio.