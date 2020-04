Buoni spesa: online sul sito del comune di Fossano le procedure per le richieste. Disponibili oltre 128mila Euro

Il comune di Fossano potrà distribuire 128.430 Euro in buoni spesa alle famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà lavorative per l’emergenza Covid-19. Come già specificato le richieste potranno essere presentate da coloro che, a causa dell’interruzione delle attività professionali, si trovano in una situazione di difficoltà derivante dai mancati incassi o stipendi. Non potranno dunque beneficiarne quanti già ricevono altre misure assistenziali.

Per chi non potesse scaricare o stampare la modulistica all’indirizzo http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=38349 è stato messo a disposizione il numero 0172/699689: “Non recatevi in comune: i moduli per chi ne ha bisogno saranno stampati e consegnati a casa da Protezione Civile o altre associazioni individuate allo scopo – ha detto il sindaco di Fossano Dario Tallone -. Anche il ritiro della modulistica e la consegna dei buoni sarà effettuata dai volontari che faranno anche la foto del documento di identità necessario per la pratica”.

Il sindaco di Fossano ha anche precisato che sono state prese delle misure per evitare copie o richieste indebite da parte di furbetti: “I buoni saranno stampati dal comune e borchiati con il sistema delle carte di identità, in questo modo non sarà possibile contraffarli – ha sottolineato Tallone -. Per quanto riguarda gli aventi diritto saranno effettuati controlli sia con il Consorzio Monviso Solidale sia con gli elenchi di chi percepisce il reddito di cittadinanza. In ogni caso eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite”.

Saranno disponibili tagli da 25, 50 o 80 Euro a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e insieme ai buoni sarà consegnato l’elenco degli esercizi nei quali saranno spendibili.

Per quanto riguarda i negozi la modulistica è disponibile al link http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=38359 entro martedì per essere già compresi nei buoni consegnati nella prima settimana di erogazione. I buoni infatti saranno consegnati settimanalmente insieme all’elenco aggiornato. “Domani in Giunta delibereremo la variazione sia per l’uscita dei 280.430 Euro sia la loro entrata come fondo di solidarietà. Le fatture dei negozianti che ne avranno diritto saranno dunque liquidate entro 15 giorni dalla loro emissione” ha precisato il sindaco.

Stanno intanto crescendo le donazioni sul conto corrente del Comune: "Praticamente tutte le aziende di Fossano hanno effettuato delle donazioni che ci consentiranno di coprire alcune spese della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato impegnate nella gestione dell'emergenza. Come già sottolineato tutte le attività saranno svolte nella massima trasparenza" ha concluso il sindaco Tallone.