Che aria tira con l'economia in quarantena? Beppe Ghisolfi lo spiega sulla 7

Che aria tira... con l'economia in quarantena? Nelle stesse ore in cui Bruxelles e Roma discutono sulle misure, non più solo urgenti ma irrinunciabili, da adottare contro gli effetti del coronavirus sulla situazione di aziende e famiglie a seguito del blocco necessario di molti settori di attività, il Banchiere europeo e scrittore fossanese Beppe Ghisolfi torna sulle frequenze della 7 in collegamento Skype con la conduttrice Myrta Merlino, questo giovedì a mezzogiorno in punto.



Al centro del dibattito con gli altri ospiti in studio e collegati, il punto sull'emergenza sanitaria e sui provvedimenti volti a impedire che diventi anche finanziaria e sociale.



Dal fondo salva-Stati (o Mes) fino al patto di stabilità, sono molti i termini oggi in voga, ma la parola d'ordine, che il Banchiere Ghisolfi sta ribadendo in questi giorni e settimane da casa con videolezioni e molto seguiti interventi sui giornali, è "liquidità", da garantire direttamente a tutti fino al pieno ritorno alla normalità.