Coronavirus, il gruppo di Fratelli d'Italia saluzzese supporta la Croce Verde di Saluzzo

Fratelli d'Italia Saluzzo, in questo grave momento per il Paese, è orgogliosa e fiera del suo personale sanitario e volontario, che in questi giorni sta dando il massimo per donare vita, speranza e futuro all'Italia.



Siamo vicino all'enorme sforzo dei nostri medici, infermieri, operatori socio sanitari e di ogni altra figura impegnata in maniera attiva nell'inferno e nella trincea che sono, attualmente, i nostri Ospedali.



Altresì, siamo commossi da quanti, volontariamente, stanno impegnando i loro sforzi nel supporto e nella battaglia contro la diffusione del Covid 19.

Fratelli d'Italia "del saluzzzese"

Mario Pinca - Presidente