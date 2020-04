Operatori dell'igiene ambientale ai tempi del coronavirus, i sindacati chiedono garanzie

Il settore dell'igiene ambientale, dalla raccolta porta a porta allo smaltimento dei rifiuti e alla loro lavorazione, è una realtà che troppo spesso passa inosservata, dando per scontati numerosi servizi che, anche in questo difficile momento, sono garantiti a tutti i cittadini, e che contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della pulizia nelle nostre strade e nelle nostre città.



Pur avendo le Società che svolgono il servizio fornito ulteriori protezioni DPI, in attuazione dei Protocolli previsti, le Lavoratrici e i Lavoratori sono sottoposti anch'essi, in modi differenti, ai rischi legati al contagio da Covid 19, ma che nonostante tutto, facendo parte di un servizio pubblico, proseguono la loro attività senza sosta.



Al fine di prevenire ogni possibile ulteriore rischio di contagio, sollecitiamo una puntuale comunicazione da parte dei Comuni e dei Consorzi delle situazioni ove si sono verificate infezioni e/o ci sono famiglie in quarantena, tutto questo per poter attuare la raccolta apposita in modo sicuro, come previsto dai Protocolli approvati a livello nazionale.



Un ringraziamento da parte della Fp Cgil e della Fit Cisl va pertanto a lavoratrici e lavoratori del settore, che proseguono instancabilmente il loro lavoro per portare a termine il servizio, per il decoro delle nostre città e per evitare ulteriori rischi epidemiologici.



Le Segreterie Provinciali



Fp Cgil e Fit Cisl