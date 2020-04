Provinciale 7, telecamere multeranno i mezzi pesanti in transito da Verduno a Roddi

In seguito all’incidente stradale avvenuto ieri, 1° aprile, col ribaltamento di un mezzo pesante lungo la Strada Provinciale 7 in località Verduno alla rotonda per l’ospedale ( ne scrivevamo qui ), la Provincia ribadisce quanto già segnalato ieri da queste pagine: ovvero che da quasi due mesi è stato istituito un percorso obbligato ad autocarri e mezzi pesanti lungo l’arteria che porta anche al nuovo ospedale di Alba-Bra, aperto da pochi giorni come “covid hospital”.



I camion sono autorizzati a viaggiare sulla Provinciale 7 in una sola direzione, cioè da Alba verso Pollenzo e non in direzione opposta (da Pollenzo verso Alba) se non fino alla rotonda della diramazione per l’ospedale, per poter accedere alla zona industriale di Verduno.



Alla rotatoria di Pollenzo i mezzi pesanti sono deviati sulla Strada Statale 231 in direzione Alba, mentre al contrario è ammesso il transito da Alba verso Pollenzo sulla Provinciale 7. In altre parole, è stato creato un anello per Alba sulla Statale 231 e da Alba a Pollenzo sulla Provinciale 7.



La Provincia si è intanto attivata per la prossima installazione lungo la tratta di telecamere volte a controllare il rispetto dell’ordinanza e a sanzionare gli eventuali trasgressori. Si tratta di un percorso che comporta un’articolata serie di passaggi burocratici, ma nel giro di un paio di mesi i controlli potrebbero già entrare in funzione.