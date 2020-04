Trinità solidale dona mille euro all'AslCn1 per acquistare protezioni sanitarie

"Trinità Solidale OVS", associazione di volontariato di Trinità, ha donato all'ASL CN mille euro per far fronte agli acquisti di protezioni sanitarie per infermiere e medici necessari in questo periodo di emergenza dettata dal coronavirus.



"Questo nostro contributo - scrivono il presidente e il direttivo di Trinità Solidale - per dimostrare la nostra vicinanza al personale medico e infermieristico che sta svolgendo un enorme lavoro in condizioni precarie. Esprimiamo la nostra amministrazione per cotanta dedizione al lavoro. Con la speranza che la situazione volga al meglio inviamo i nostri più sinceri complimenti."