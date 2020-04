Il TROLL consegna a casa birra, carne e formaggi

Palanfrè, Val Vermenagna, quasi 1400m d'altitudine, un posto difficile in cui immaginare un qualche tipo di attività.

Eppure un'attività c'è, ed anche molto importante non solo per la frazione, ma per tutta la vallata: l'azienda agricola “Isola” di Michelino Giordano.

La famiglia Giordano ha scelto di vivere tutto l'anno a Palanfrè, ampliando sacrificio dopo sacrificio la propria attività, cioè l'allevamento di mucche e la produzione di latte e formaggi.

Particolare attenzione viene data all'alimentazione delle bestie, non a caso il latte prodotto è di qualità unica, lavorato crudo con soltanto sale e caglio, senza aggiunta né di altri ingredienti né di conservanti.

L'azienda collabora da sempre con le altre attività presenti in vallata, ed in particolar modo dal 2003 con il birrificio Troll, con il quale sono stati pensati e creati alcuni formaggi unici realizzati proprio con la birra artigianale. Questa realtà di montagna è cresciuta moltissimo negli ultimi anni soprattutto in termini di produzione, ed ora sia per necessità che per voglia di ingrandirsi sempre più, e grazie alla storica collaborazione con il birrificio, propone online i suoi prodotti, sia freschi che più stagionati:

Saret, un formaggio erborinato, pezzo forte del caseificio

Isola, un semicotto leggermente più dolce

Nostrale, un classico d'alpeggio presente tutto l'anno

Robiola, stagionata 20giorni

Yogurt, completamente naturale con cui si realizza anche il gelato molto apprezzato nella birreria Troll

Questi sono solo alcuni dei prodotti dell'azienda, che vi aspetta a Palanfrè, tutto l'anno, quando sarà di nuovo possibile riprendere la vendita.

