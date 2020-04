21 cuffie colorate per i medici e gli infermieri dell'ospedale Santa Croce di Cuneo: “Piccoli, ma grandi gesti che scaldano il cuore!”

La generosità passa per gesti semplici e non ostentati.

Come quello di una signora di Boves che vuole rimanere anonima e che, per rendersi utile in questo momento di emergenza, ha cucito 21 cuffie colorate per i medici e gli infermieri dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Dice di averne fatte poche e minimizza il suo gesto di fronte a tante donazioni più grandi, fatte senza tanta pubblicità.

Ma il mare è fatto di tante piccole gocce d'acqua e questa piccola azione è stata molto apprezzata dagli operatori del Santa Croce: “Ha cucito cuffie colorate, per dare luce in questo momento buio, che ha regalato a chi, ogni giorno, combatte in prima linea nel nostro ospedale. Sono i piccoli, ma grandi, gesti che scaldano il cuore. Grazie!”