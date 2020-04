A Cavallermaggiore secondo caso positivo al Covid-19, migliorano le condizioni del primo contagiato

Secondo caso positivo tra i cittadini di Cavallermaggiore.

L’annuncio poco fa del sindaco Davide Sannazzaro: “Si tratta di una persona anziana ricoverata ad Alba, è il secondo caso tra i nostri cittadini, ma non era in isolamento fiduciario, è un caso nuovo.Gli è stato fatto il tampone ed è risultato positivo”.

Migliorano le condizioni del primo paziente contagiato: “Confermo che non ha più la febbre, i casi in isolamento fiduciario sono 6 così come sono 6 isolmanto fiduciario perché provenienti dall’estero”.

Da domani grazie alle donazioni ricevute inizierà anche la distribuzione delle mascherine tra i commercianti e le fasce più deboli come gli anziani. Si tratta di due donazioni che contano circa un migliaio di mascherine: “Oggi grazie alla Protezione Civile abbiamo iniziato a distribuirle alle case di riposo - conferma il sindaco - agli operatori, alle comunità e alle associazioni di volontariato, alle forze dell’ordine e ai nostri dipendenti”.