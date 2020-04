Anche Neive entra nella mappa del contagio: un malato in isolamento a casa

Primo caso di positività anche a Neive. A comunicarlo il sindaco Annalisa Ghella, nel tardo pomeriggio di ieri. "Il soggetto interessato è stato sottoposto dall’Asl Cn2 alla misura dell’isolamento domiciliare", fa sapere il primo cittadino, che rassicura la cittadinanza sul fatto che l’Asl ha già messo in essere tutti i protocolli del caso, mentre l’Amministrazione comunale ha attivato l’Unità di Crisi-Centro Operativo Comunale a supporto dell’emergenza.

La stessa Amministrazione comunale ricorda di attenersi scrupolosamente alle direttive del Governo in merito al contenimento dell’emergenza, rimanendo in casa, uscendo solo in caso di effettiva necessità e adottando tutte le misure igienico sanitarie di prevenzione.