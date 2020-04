Centro famiglie di Saluzzo, tutti i servizi attivi per affrontare questo momento di emergenza sanitaria

"In questo momento di sospensione dettato dall’emergenza sanitaria - spiegano dal Centro Famiglie di Saluzzo - le famiglie non devono sentirsi sole, ma supportate e sostenute. Come? Continuando a fare rete."



Ecco i servizi proposti dal Centro Famiglie di Saluzzo:

Sportello Informafamiglie per consulenze e informazioni ai genitori sia telefoniche sia via e-mail (martedì e giovedì dalle 14 alle 17);



Sportello telefonico di Consulenza educativa (su appuntamento);



Servizio di aiuto per prenotare la consegna di generi alimentari, beni di prima necessità e farmaci a domicilio a favore della popolazione più fragile e vulnerabile che ha difficoltà ad utilizzare mezzi telematici e a spostarsi da casa.



Aiuto nella gestione dei compiti (es. fotocopie per chi non possiede un computer) e di visite mediche (es. cancellazioni e prenotazioni);



Laboratorio di costruzione di mascherine protettive (in collaborazione con l’Associazione La Scintilla).



Collaborazione attiva con “la Rete delle Associazioni” e i Centri Famiglie del territorio in specifico con condivisione sulla pagina facebook delle iniziative in corso e contatto con la possibile utenza di riferimento.



Telefono 0175211457

E-mail centrofamigliesaluzzo@monviso.it