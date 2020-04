Chi è residente in un Comune può fare la spesa alimentare dove preferisce? Il Direttore dell’Ipercoop Mondovicino chiarisce il quesito

In questo periodo di forti restrizioni sugli spostamenti al fine di contenere il contagio del Covid-19, alcuni monregalesi si sono posti la domanda se fosse consentito e legittimo recarsi per fare la spesa alimentare presso l’Ipercoop Mondovicino. Un dubbio dovuto all’interpretazione dei Decreti Governativi che limitavano gli spostamenti e che invitavano tutti i cittadini a brevi spostamenti. E’ lo stesso Direttore dell’Ipercoop Mondovicino, il dott. Cosimo Giudice, a chiarire la situazione: “I cittadini monregalesi sono liberi ed autorizzati nel fare la spesa alimentare in tutti gli esercizi e centri commerciali situati nel territorio Comunale.” – ha spiegato il Direttore – “Il nostro Ipermercato si trova nel comune di Mondovì e quindi nessuno può contestare ad un cittadino monregalese la scelta di effettuare i propri approvvigionamenti alimentari presso di noi. Per evitare qualsiasi spiacevole incomprensione, inoltre, ho comunque preferito accertarmi ed avere il conforto dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordine locali, che di concerto mi hanno confermato la nostra corretta interpretazione. Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di autocertificare il motivo dei propri spostamenti.”

E per chi non è residente a Mondovì ed abita in un Comune limitrofo? Il chiarimento questa volta giunge direttamente dal Governo, che sul proprio sito Istituzionale ha risposto al quesito nel seguente modo: “Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. E’ possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.”

Un chiarimento che di fatto consente anche ai residenti nei Comuni limitrofi di recarsi nel o nei supermercati presenti nel Comune vicino, a condizione però che il proprio Comune di residenza sia privo di punti vendita o che gli stessi non abbiano la disponibilità di prodotti di prima necessità per il consumatore che ne ha urgente bisogno. L’Ipercoop Mondovicino, inoltre, ha reso noto che da oggi, 2 aprile, la chiusura serale verrà anticipata alle 20,30 e la struttura resterà chiusa nelle Domeniche del 5 e 12 aprile.