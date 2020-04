Covid-19, primo caso di contagio anche a Sanfré

Anche il Comune di Sanfrè registra un caso di infezione da Coronavirus sul proprio territorio. La comunicazione è stata data poco fa dal sindaco, Giovanni Pautasso, in un comunicato: "Le autorità sanitarie – vi si legge – hanno riscontrato sul nostro territorio un primo caso positivo al Covid-19. La persona in questione è attualmente in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio e le sue condizioni sono buone. Il servizio sanitario ha già svolto le verifiche sui possibili contatti del soggetto per le opportune precauzioni, e una persona è sotto osservazione presso la propria abitazione".



Nel rivolgere alla persona colpita un augurio di guarigione, il sindaco Pautasso, ricorda a tutti i sanfredesi di non abbassare la guardia, di restare nelle proprie case e di uscire solo per esigenze strettamente indispensabili. Inoltre avvisa i concittadini che la richiesta di ricette mediche ripetibili avverrà solamente contattando al telefono o inviando una email al proprio medico di base.