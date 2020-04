"Ecco cosa succede quando si è ricoverati in Covid": la cruda testimonianza di un 44enne braidese

Guardate cosa è successo a me, non uscite di casa. E’ questo il messaggio che giunge dalle diverse testimonianze di chi, anche sul nostro territorio, si è trovato proprio malgrado a fare i conti con la seria minaccia che il Covid rappresenta per chiunque.



Dopo quella della giovane mamma di Dogliani ( leggi qui ), un’altra foto ha iniziato in queste ore a fare il giro sulle pagine social di migliaia di albesi e braidesi, avvertiti così delle gravissima minaccia che l'epidemia cinese può rappresentare per ognuno di noi.

A ritrarsi con tanto di casco Cpap dal letto in cui ormai da nove giorni è ricoverato presso il nel reparto Covid dell’ospedale di Alba è il braidese Saverio Giuliano, 45 anni nel novembre prossimo, che nella città della Zizzola è il titolare della conosciuta panetteria "La Meridionale".



"Ecco cosa succede quando si è ricoverato in Covid – esordisce l'artigiano –! Non esiste uscire, non esiste 'porto a fare la passeggiata al bimbo', qui accanto a me ci sono infermieri, dottori che rischiano la loro vita per curarmi. Se un domani succedesse a voi?? Fatemi il santo piacere di non uscire di casa, non ascoltate chi oggi in un post ha scritto che devono stare a casa solo gli anziani e non chi deve portare a passeggio i bimbi... Questa persona non ha capito un emerito c…! Io la morte l’ho vista in faccia, ho avuto la forza di mandarla a quel paese, ma ho anche visto morire una persona davanti a me. Era solo, nessun caro, prima di essere sedato continuava a chiamare la moglie… Se non volete fare la sua fine state a casa!".



"Non avrei mai voluto mettere questa foto – conclude –, so che quando mia madre la vedrà piangerà, ma se può servire... . Ps. otto giorni di casco non sono una passeggiata!!!"