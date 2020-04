Emergenza Covid-19: la ditta Allestimenti Perotto di Saluzzo dona 1.000 euro all'Azienda Locale Sanitaria CN1

La ditta Allestimenti Perotto di Saluzzo ha donato mille euro all'Azienda Locale Sanitaria CN1 in questo periodo di emergenza Covid 19.

"Da sempre siamo al servizio della sanità locale - dichiarano i titolari Pierfranco e Emanuele Perotto - tramite la manutenzione e l'allestimento di mezzi medicali e di trasporto disabili e in questo momento così difficile, oltre ad aver dato disponibilità H24 per la riparazione di mezzi sanitari e di soccorso, ci è sembrato doveroso dare il nostro sostegno economico anche a coloro che ogni giorno sono in prima linea nella lotta al virus."