Emergenza Covid: il Comune di Cuneo destinerà la solidarietà dei privati esclusivamente alla solidarietà alimentare

Si è riunito anche oggi (giovedì 2 aprile) il Centro Operativo Comunale.

La situazione continua ad essere di massima allerta, anche a Cuneo. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° aprile ha prorogato fino al 13 aprile le misure straordinarie per il contenimento del contagio. Si ribadisce pertanto la necessità di prestare attenzione alle disposizioni e quindi evitare di uscire il più possibile da casa, salvo che per recarsi al lavoro e per motivi di assoluta urgenza o di salute. È fondamentale la collaborazione di tutti nell’attenersi alle indicazioni. Tutte le disposizioni vanno seguite scrupolosamente ogni giorno, anche durante il fine settimana e senza farsi allettare dalle prime giornate di sole, per non rischiare di vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento.

Dopo aver coperto il fabbisogno di mascherine del personale sanitario, degli operatori socio-sanitari delle Case di Riposo e delle strutture per disabili, dei volontari della Protezione Civile e del personale della Polizia Municipale impegnato nei servizi sul territorio, la priorità è stata data alla parte più fragile della nostra comunità. Questa mattina è partita la distribuzione gratuita ai cittadini Over 70 dell’altipiano e delle frazioni da parte dei volontari in divisa della Protezione Civile del Comune e dell’Associazione Nazionale Alpini che, è importante ricordarlo, suonano al campanello solo per provvedere alla consegna e per accedere agli androni dei palazzi dove si trovano le buche condominiali, nessuno chiederà di entrare nelle abitazioni private.

In considerazione delle segnalazioni da parte di privati che hanno manifestato il desiderio di voler contribuire al sostegno delle situazioni di povertà delle famiglie colpite dall’emergenza, si segnala che le donazioni a favore del Comune di Cuneo vengono destinate esclusivamente alla solidarietà alimentare.