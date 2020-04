Giù la maschera: infermiera braidese mostra il volto dopo un turno in un reparto Covid

Dopo la testimonianza shock del panettiere braidese Saverio Giuliano, colpito dal Coronavirus, arrivata direttamente dal letto d’ospedale, è la volta di chi è impegnato in prima linea nelle cure. Come l’infermiera Alessandra Camerota, anche lei di Bra, che si è tolta la mascherina per sensibilizzare pubblicamente tutte quelle persone che, ancora oggi, non hanno capito quanto sia importante rispettare la quarantena chiesta dal Governo restando a casa ed uscendo solo per necessità.

Solitamente, soprattutto noi femminucce, cerchiamo di pubblicare foto dove sembriamo almeno carine giusto? Ok. È giusto... Invece... Quelle che vedrete di seguito sono foto di me... senza trucco... senza filtri (che non ho mai usato) dopo un turno in reparto covid, ormai spogliata di tutto ciò che per otto ore o anche più noi infermieri e medici ci portiamo addosso. Ci sono poi le foto del luogo in cui sto, sola, per non nuocere alla mia famiglia. Ci sono poi le foto di un' allegra cena di questo mio allegro soggiorno. Ora mi chiedo..., a parte la morte che bussa ormai quotidianamente nella nostra vita, con parenti e amici che per colpa di questo virus bastardo se ne vanno... Cosa ancora vi serve per capire che le restrizioni servono? Che non si muore senza una passeggiata? Che i bambini possono ancora stare a casa senza subire danni psicologici irreversibili? Che di questa merda si muore???? Cosa vi serve?”.