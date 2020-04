Il Coronavirus a Nizza: "Difficile accettare uno stile di vita così stringente. Ma serve che tutti facciano la propria parte"

E' inutile nasconderlo, la situazione attuale è allucinante e imprevista: la Francia (ma di fatto l'intera Europa) non viveva una condizione di difficoltà così grave dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La carenza di dispositivi di protezione individuale e di gel igienizzante, per i cittadini privati ma soprattutto per gli operatori sanitari, è il problema principale di questi giorni esattamente com'è stato per l'Italia nelle ultime settimane.

Le autorità francesi hanno deciso di attivare misure di restrizione stringenti come quelle dell'Italia (o molto simili) a partire dal 17 marzo scorso. Forse un po' tardi, ma prima era stata comunque decisa la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli esercizi "non necessari". Per uscire di casa serve compilare un documento che offre solo quattro opzioni (spesa, visite mediche, visita a un parente in condizioni critiche e compere in farmacia), le attività sportive sono consentite in un raggio massimo di un chilometro e chi viene fermato senza questo documento rischia una multa di 135 euro.