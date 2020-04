Limone Piemonte: da venerdì 3 aprile distribuzione di mascherine protettive ai residenti

Inizierà domani, venerdì 3 aprile 2020, la distribuzione gratuita di 3.000 mascherine protettive destinate ai residenti di Limone Piemonte.

Un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rispondere alle difficoltà di approvvigionamento di tali dispositivi.

Le mascherine verranno consegnate venerdì 3, sabato 4, lunedì 6 e martedì 7 aprile dalle 8 alle 12 presso l'atrio del Municipio. Al fine di evitare la formazione di assembramenti, per il ritiro dovrà presentarsi un solo componente per nucleo famigliare, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza interpersonali.

“Si tratta di un'iniziativa per essere vicini ai nostri cittadini, un modo per farli sentire più sicuri – commenta il sindaco Massimo Riberi -. Questo stock di dispositivi acquistato dal Comune di Limone è solo la prima parte di una fornitura più ampia di cui l’amministrazione si sta dotando. Per il momento, verranno consegnate tre mascherine per ogni residente, in attesa del successivo approvvigionamento”.