Mondovì, solidarietà alimentare: il Comune stila l'elenco dei negozi aderenti

La presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020, ha disposto gli aiuti da destinare ai Comuni per il sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, da utilizzarsi per l'acquisto di generi alimentari.

Il Comune di Mondovì ha comunicato nelle scorse ore che provvederà a stilare "un elenco delle attività commerciali del settore alimentare aderenti, che riceveranno dai beneficiari i buoni spesa rimborsati all'esercente dal Comune su presentazione, ogni quindici giorni, di fattura elettronica e rendicontazione dei buoni raccolti".

Tutte le attività interessate ad aderire alla proposta accettando i buoni spesa che saranno distribuiti alle famiglie devono segnalare entro e non oltre le 12 di oggi, giovedì 2 aprile 2020, la propria adesione all'ufficio commercio del Comune di Mondovì, scrivendo all'indirizzo mail: alimentari.commercio@comune.mondovi.cn.it.

"I buoni - proseguono dal municipio - saranno spendibili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari, escluse pertanto le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, i cibi per animali e tutti i generi non alimentari. Le attività sono invitate a comunicare la propria adesione restituendo la relativa lettera (in allegato al fondo di quest'articolo, ndr) compilata in calce e sottoscritta, tenendo presente che l'elenco delle attività aderenti verrà costantemente aggiornato e sarà possibile aderire anche a servizio avviato".