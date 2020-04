Peveragno, la bandiera europea rimane a mezz'asta: "Questa Europa rigida non ci piace ed è destinata a finire. Chissà che non rinasca qualcosa di migliore"

La notizia - allegata di una fotografia più che esemplificativa - è stata data nella serata di ieri (mercoledì 1° aprile) dall'amministrazione comunale sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, mai così attiva come dall'inizio dell'emergenza Coronavirus.



I motivi sembrerebbero essere due: "Per prima cosa, vogliamo testimoniare il nostro dolore per quanto sta succedendo ad altri popoli europei, alle prese come noi con un'epidemia che mette in ginocchio intere nazioni, come ad esempio la Spagna che sta soffrendo come e più di noi. In secondo luogo vogliamo testimoniare la nostra rabbia, il nostro disappunto e il nostro dolore per come si è mossa l'Unione Europea in questi difficili momenti".