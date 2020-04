"Un mio disegno in cambio di una donazione per l'emergenza coronavirus": l'artista albese Valerio Berruti raccoglie in pochi giorni 250mila euro

E’ cominciata nel tardo pomeriggio di giovedì 26 marzo e si è conclusa poche ore fa, allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 1° aprile, l’operazione “L’abbraccio più forte” promossa da Valerio Berruti.

L’artista albese si è impegnato a regalare un suo disegno a chiunque facesse una donazione di importo pari o superiore a 300 euro alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus per il nuovo Covid Hospital di Verduno, riferimento piemontese per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

La raccolta fondi, durata una settimana esatta, ha permesso all’artista di raccogliere circa 250 mila euro a fronte dell’impegno di realizzare circa 650 disegni (di dimensioni 36x21cm, realizzati con pastelli a olio e smalto su cartoncino) tutti diversi tra loro e creati appositamente per l’occasione. Le donazioni da parte degli estimatori di Berruti sono arrivate da tutta Italia e anche dall’estero (Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera e Australia). L’artista si impegna a spedire i disegni al termine dell'emergenza sanitaria e terrà informati tutti coloro che hanno partecipato all’operazione benefica sui suoi canali social (INSTAGRAM e FACEBOOK @valerioberruti).

“Sono commosso e grato a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo risultato straordinario raggiunto in così poco tempo - dichiara Valerio Berruti - Sono da sempre legato alla mia terra, oggi ho potuto percepire quante persone la amino e vogliano sostenerla. Ho ricevuto donazioni individuali accompagnate da email molto toccanti così come donazioni di gruppo che mi hanno stupito e commosso. Quando è cominciata l’operazione, giovedì scorso, i medici entravano per la prima volta nel nuovo Covid Hospital di Verduno, oggi i primi pazienti raggiungono l’ospedale per ricevere le cure necessarie. Spero, come tutti, che questa emergenza rientri nel minor tempo possibile, ma ancora di più mi auguro che dalla struttura ospedaliera di Verduno escano presto i primi pazienti dichiarati guariti.”

“Riteniamo doveroso ringraziare Valerio Berruti e tutti i donatori che hanno sostenuto la sua iniziativa in modo così partecipato, a nome della Fondazione – commentano Bruno Ceretto e Luciano Scalise, Presidente e Direttore della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus – ma, indirettamente, a nome degli operatori e dei malati che si trovano a dover affrontare questa dura lotta contro il Coronavirus, a cui dobbiamo tutto il nostro sostegno. Ultimati i conteggi dei bonifici e delle donazioni pervenute sulla piattaforma, che sono tantissime, i fondi raccolti attraverso “L’abbraccio più forte” contribuiranno a portare a termine gli impegni presi per sostenere l’Ospedale di Verduno e il suo personale sanitario, in questo momento di emergenza. La Fondazione ama il nostro territorio, come il nostro amico artista; e vogliamo che l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” diventi l’eccellenza ospedaliera per cui tanto abbiamo lavorato a partire dal 28 marzo 2008, giorno della nostra costituzione”.

I disegni dal titolo “L’abbraccio più forte” diventeranno fotogrammi di una videoanimazione realizzata con 650 frame, in numero pari alle donazioni ricevute.

Al termine del progetto, inoltre, tutti i disegni saranno raccolti in un libro, uno speciale flipbook che riproduce l’animazione, che conterrà il nome di ogni donatore e avrà la prefazione poetica di Piero Negri Scaglione, autore e giornalista, conterraneo di Berruti.

Il libro, edito da Gallucci editore, sarà acquistabile in libreria oppure - in edizione limitata e autografata - facendo una donazione alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus di almeno 30€.

Anche la galleria che rappresenta Valerio Berruti - Marcorossi Artecontemporanea con sede a Milano, Torino, Verona e Pietrasanta - contribuisce a dare sostegno a questa iniziativa finanziando la realizzazione del libro in tiratura limitata.

In questo modo il 100% dei proventi dei libri in tiratura limitata sarà utilizzato per il sostentamento del Covid Hospital di Verduno e neppure un euro verrà speso per realizzare l’operazione.

Per ricevere il libro in tiratura limitata e autografata è necessario effettuare un versamento di almeno 30 euro sul conto corrente intestato alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus

BANCA D’ALBA IBAN: IT 84C0853022506000520109210

CAUSALE : LIBRO Valerio Berruti a sostegno emergenza Coronavirus

La donazione può essere effettuata anche con carta di credito e Paypal direttamente sul sito www.fondazioneospedalealbabra.it ( inserendo insieme al proprio cognome – LIBRO Berruti)