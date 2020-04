La squadra Anas del Colle di Tenda ha ritenuto doveroso donare un contributo in beneficenza all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per chi è in prima linea per combattere l'emergenza Corona Virus.

"Non potevamo non sentirci vicini a chi sta lavorando e rischiando così duramente per il bene di tutti", ha spiegato il caposquadra Sergio Astegiano. "Il nostro è un gesto piccolo, ma testimonia della gratitudine che proviamo".