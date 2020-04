Villanova Mondovì: deceduto un altro ospite della casa di riposo "Don Rossi"

Villanova Mondovì riceve la triste notizia di un ulteriore decesso - l'ottavo - fra gli ospiti della casa di riposo "Don Bartolomeo Rossi" positivi al Coronavirus; è infatti venuto a mancare mercoledì 1° aprile un uomo, ricoverato presso l'ospedale di Mondovì già da prima dell'evacuazione della struttura, avvenuta nella notte fra domenica 29 e lunedì 30 marzo 2020.

Avviate nel frattempo le procedure di sanificazione dell'edificio, attualmente ancora chiuso al pubblico e ai "suoi" anziani.

Come riferivamo nella giornata di ieri, inoltre, l'amministrazione comunale villanovese ha istituito il COC, fornendo vestiti agli ospiti della casa di riposo, attualmente in cura in differenti nosocomi della Granda. Attivato anche un numero di telefono utile a informare costantemente i parenti.