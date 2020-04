“Pàrla Pà! Web Edition”, la mostra fotografica virtuale del progetto “Me Langa”

L’emergenza Covid 19 e le restrizioni in materia sanitaria imposte dal Governo non fermano i fotografi del progetto del progetto “Me Langa” dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe, che anzi trovano un modo alternativo per offrire comunque un momento di svago agli amanti dell'arte, della fotografia e del turismo, al sicuro tra le mura domestiche.



Messa in stand by l’inaugurazione della mostra prevista per il 14 marzo scorso, il collettivo ha dato vita all’iniziativa di aprire l’esposizione attraverso una piattaforma web, dando così modo comunque a tutti di poter ammirare 24 delle 96 immagini che compongono l’intera mostra, in rappresentanza dei 12 paesi che hanno finora aderito al progetto.



“Me Langa” è un progetto fotografico pluriennale a carattere artistico e documentaristico, che porta il visitatore in un viaggio alla scoperta di luoghi a noi vicini, spesso poco conosciuti, di paesi vivi e attivi dove le giovani generazioni, con il loro tipico ingegno "langhetto", stanno affrontando avventure imprenditoriali volte a proporre prodotti di assoluta eccellenza e qualità. Un viaggio di ricerca tra passato, presente e futuro, per ritrovare i valori e gli elementi che hanno caratterizzato queste zone nel secolo scorso e per scoprirne l'evoluzione, per capire come l'Alta Langa stia cambiando, tra tradizione e innovazione.



“Pàrla Pà! Web Edition” è stata realizzata grazie alla piattaforma messa a disposizione da Artsteps.com ed è visitabile sia da computer, che da smartphone o tablet, scaricando l’apposita applicazione “Artsteps”.



I link per la visita sono i seguenti: https://www.artsteps.com/view/5e6d28e78f6a6478c26adefa per il computer; https://apps.apple.com/us/app/artsteps/id1421672085 per cellulare Ios; https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dataverse.artstepsv2 per cellulare Android.



Una volta installata l’applicazione è sufficiente cercare il termine “Parla” nella funzione di ricerca per visualizzare l’esposizione.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/MeLangaPhotoProject/.