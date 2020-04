Il settore zootecnico non si ferma. E nemmeno i servizi Arap a supporto degli allevatori

Le consulenze e i servizi necessari e indispensabili messi a disposizione dall’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte continueranno ad essere garantiti agli allevatori anche durante il periodo di emergenza sanitaria.

Roberto Chialva, Presidente ARAP: “E’ un messaggio forte in un momento critico per l’economia del Paese,che dimostra tutta la dedizione e l’impegno profuso dall’ARAP in questi 50 anni di attività a supporto delle filiere zootecniche regionali mirate alla produzione di latte e di carne di qualità, con particolare riferimento alla Razza Bovina Piemontese, un’eccellenza a livello internazionale”.

Tiziano Valperga, Direttore ARAP: “Garantendo l’operatività e la funzionalità dei nostri servizi tecnici,necessari e indispensabili,supportiamo il comparto zootecnico piemontese e ligure soprattutto in un momento eccezionale come questo, aiutando gli allevatori ad affrontare la crisi conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19 operando per mantenere inalterati gli elevati standard raggiunti dalle nostre produzioni zootecniche in termini soprattutto di qualità organolettica, di garanzia igienico-sanitaria e di rispetto del benessere animale.

Un ulteriore aiuto concreto e importantissimo al nostro comparto zootecnico lo possono e lo potranno dare anche tutti i consumatori privilegiando,con i loro acquisti,i prodotti del nostro territorio, non solo zootecnici”.

I servizi di ARAP agli allevatori garantiti durante il periodo dell’emergenza

Attraverso la riorganizzazione del lavoro ad opera della Direzione e dei capi area Michele Traverso e Battista Camisassa, i tecnici di campagna dell’ARAP continueranno a svolgere da remoto le attività di rilevazione e registrazione dei dati relativi alla sfera riproduttiva degli animali, fondamentali per consentire la programmazione dell’attività riproduttività della mandria.

È stata solo sospesa temporaneamente l’attività dei controlli funzionali.Vengono inoltre garantite sul territorio piemontese e ligure le attività dei tecnici incaricati del prelievo dei campioni di latte e derivati per i quali occorre eseguire periodicamente le analisi previste per legge ai fini del mantenimento e della verifica delle procedure di autocontrollo aziendale.

Aspetto quanto mai importante in questo periodo in particolare per le piccole e medie imprese (per lo più a carattere familiare) che devono continuare a vendere i loro prodotti con tutte le garanzie di igiene alimentare richieste.

Analogamente i tecnici dei recapiti ARAP continueranno ad operare per assicurare agli allevamenti la fornitura di seme e di azoto liquido, servizi indispensabili per consentire la continuità della gestione riproduttiva degli allevamenti; così come continueranno ad operare i tecnici SCM specializzati nella manutenzione degli impianti di mungitura.

Continua inoltre ad essere operativo il Laboratorio di Analisi ARAP di Cuneo che sta mantenendo attivi, a seguito di una attenta programmazione dell’attività svolta dal responsabile Daniele Giaccone, tutti i settori di analisi e soprattutto le operazioni di verifica e monitoraggio della qualità igienico-sanitaria del latte e della carne, le analisi legate al progetto BOVILAT per il monitoraggio della qualità e il successivo pagamento del latte da parte dei caseifici, cosi come il controllo delle mastiti e della qualità degli alimenti utilizzati in stalla.

Le attività del Laboratorio, che si inseriscono anch’esse tra quelle essenziali previste dal DPCM emanato dal Governo, stanno garantendo il consueto servizio di ritiro e trasporto refrigerato dei campioni nelle varie sedi ARAP dislocate sul territorio nonché nelle sedi dei clienti.

Questo servizio agevola le varie utenze evitando così gli spostamenti non strettamente indispensabili.Da ultimo, ma non meno importante, gli uffici ARAP sono stati riorganizzati, in parte adottando anche la modalità di “lavoro agile”, per garantire il servizio della gestione dell’anagrafe zootecnica assicurando a tutti gli utenti le registrazioni previste dalla normativa.