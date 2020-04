Alba, il Comune ci ripensa: "Mercati cittadini chiusi fino al 13 aprile"

“Ho deciso di non riaprire i mercati, prorogandone la chiusura".

E’ quanto il sindaco albese Carlo Bo ha appena fatto sapere, comunicando di avere rivisto la decisione comunicata nel pomeriggio di ieri, giovedì, quando il ritorno in città dei banchi ambulanti dei soli generi alimentari e piantine da orto veniva annunciato per mercoledì prossimo, 8 aprile .



"Ho verificato personalmente – spiega il primo cittadino – l’impossibilità di garantire adeguate condizioni di sicurezza, anche alla luce del fatto che sono ancora troppi gli albesi che circolano in città".



"Ho preso questa decisione – spiega ancora Carlo Bo – perché la sicurezza delle persone viene prima di tutto. Il miglior ringraziamento per i tanti operatori sanitari impegnati in prima linea, che ogni giorno combattono la difficile battaglia contro questo virus, è quello di limitare le occasioni di contagio. Ho dato indicazione alla Polizia Municipale di rafforzare i controlli in città e di sanzionare chi circola senza adeguate motivazioni”.