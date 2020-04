Anche la casa di riposo “San Chiaffredo” di Revello in prima linea contro il Covid-19: il presidente apre alle donazioni di privati

Anche la casa di riposo San Chiaffredo di Revello è in prima linea nel fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria dispiegando tutte le risorse disponibili ed attuando, sin dal 24 febbraio, le più ferree e straordinarie misure di contenimento del virus e di protezione per gli ospiti e per tutto il personale.

“Notevole – spiega il presidente dell’Ente Silvana Sanino – è stato anche l’impegno economico per fare fronte a costi non differibili e certo non immaginabili sino a qualche settimana addietro, dovuti all’acquisto di mascherine, guanti, occhiali, tute, calzari, visiere, prodotti sanificanti alcool, amuchina, candeggina, interventi elettrici per cambiamenti nei sistemi di chiusura ed apertura della struttura, nonché maggiori costi per il personale addetto alle pulizie e alla portineria.

Tutti coloro i quali, in questo momento di estrema difficoltà, non vorranno far mancare, anche su questo fronte, il proprio aiuto e vorranno sostenerci saranno quindi benvenuti”.

“Stiamo vivendo una circostanza unica ed eccezionale” ribadisce il presidente, che apre ad eventuali donazioni: “l’aiuto di ognuno di voi sarà prezioso, ogni donazione, seppur minima, sarà per noi e per i vostri cari, una grande dimostrazione di affetto. Le donazioni potranno pervenire alle coordinate bancarie dell’Ospedale civile San Chiaffredo di Revello, IBAN IT55G0200846700000110058610, causale: emergenza coronavirus”.

“Un sincero ed affettuoso ringraziamento – conclude il presidente – va quindi a tutta la cittadinanza, per la vicinanza che saprà dimostrare, agli ospiti, alle loro famiglie ed a tutti gli addetti che, con spirito di sacrificio e responsabilità, stanno affrontando un nemico invisibile ed insidioso.

Speriamo e preghiamo il Buon Dio affinché questa pandemia venga debellata al più presto”.