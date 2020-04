Bloccate le filiere di stoccaggio e distribuzione: il CEC sospende la raccolta abiti usati

Il CEC, Consorzio Ecologico Cuneese, comunica che a partire dal 6 aprile 2020, la raccolta di abiti usati è temporaneamente sospesa per alcune settimane del mese di aprile (2 -3 settimane) a causa di del blocco delle filiere di stoccaggio e di distribuzione degli abiti usati a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Per questo motivo verranno chiusi tutti i contenitori stradali per la raccolta degli indumenti usati.

Invitiamo tutti i cittadini a non portare gli abiti usati ai contenitori di Humana e a non disfarti di loro tramite l’indifferenziato: è meglio avere pazienza e rimandare il cambio di stagione a quando la situazione sarà tornata alla normalità. In questo modo gli abiti usati potranno essere valorizzati e produrranno risultati ecologici e solidali.