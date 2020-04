Ceva, domani al via la distribuzione delle mascherine: precedenza agli over 63

"Avvisiamo la cittadinanza che, a partire da domani sabato 4 aprile, il Comune, tramite i volontari di protezione civile, coordinati dalla Centrale operativa comunale, procederanno alla distribuzione di mascherine nelle buche delle lettere di tutte le famiglie nel cui nucleo sia presente una persona di età superiore o uguale a 63 anni".

L'annuncio giunge direttamente dall'amministrazione comunale di Ceva, che ha inoltre comunicato che le mascherine saranno distribuite solo e soltanto da volontari di protezione civile in divisa e ai quali è fatto esplicito divieto di entrare nelle case della popolazione.

"Si prega di non aprire la porta a persone che non indossino la divisa e chiedano di entrare in casa con la scusa di consegnare mascherine e, in tal caso, di darne segnalazione".