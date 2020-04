Coronavirus, il punto della situazione su commercio, turismo e servizi con Fabrizio Pace, direttore dell'Associazione Commercianti Albesi (VIDEO)

Al di là di quello sanitario, che trova evidenze direttamente nello stato di salute della popolazione, l’emergenza Coronavirus sta impattando fortemente anche su vari aspetti della nostra vita, interessando a diverso titolo numerosi settori. Fra questi, il mondo del commercio e dei servizi, con centinaia di aziende interessate dai provvedimenti presi da Governo, Regione e Comuni per far fronte all’emergenza.

Ne abbiamo parlato con Fabrizio Pace, direttore dell’A.C.A., l’Associazione Commercianti Albesi, l’associazione territoriale più rappresentativa del settore con oltre 2.500 associati: nata nel 1945, da tre quarti di secolo opera al fianco delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentandone gli interessi e fornendo assistenza.

Nel video, la risposta a cinque domande, spaziando fra cali di fatturato e crisi di liquidità per 1.500 aziende e 6.500 lavoratori del settore turistico e ricettivo, negozi chiusi e possibilità di consegne a domicilio, misure economiche a sostegno delle imprese, iniziative per gli operatori sanitari e per i bambini, avendo sempre ben chiaro l'obiettivo finale, che è quello di arrivare il prima possibile alla riapertura di tutte le attività.

1) Il settore terziario è probabilmente quello maggiormente colpito dalle misure decretate dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Qual è la situazione nell’Albese?

2) Quali sono, fra i vostri associati, le tipologie di attività alle quali è consentito restare aperte? Quali, quindi, gli esercizi che vendono beni di prima necessità.

3) L'Associazione Commercianti Albesi ha inviato ai sindaci di Alba, Langhe e Roero una lettera nella quale si richiede la sterilizzazione o riduzione delle imposte locali, per portare sollievo alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, fra le più colpite da questa emergenza. Cosa proponete, in particolare?

4) Fra le iniziative proposte a livello locale, l’Amministrazione comunale ha lanciato la campagna “Priorità a chi ci aiuta”, per favorire l’accesso prioritario agli operatori sanitari. I vostri associati hanno aderito?

5) Probabilmente è presto per immaginare una data nella quale ipotizzare una ripresa economica, ma potremmo azzardare una stima su quanto potranno resistere le aziende del territorio, se non si andrà verso una progressiva ripartenza delle attività?