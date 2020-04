Crescono i contagi a Fossano: sono 18 le persone colpite da Covid-19, un guarito

Il sindaco di Fossano Dario Tallone ha dato il via al Consiglio Comunale di oggi, ancora in corso e visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=E-5fiRv8mkM aggiornando il numero di contagi sul territorio comunale. Sono 18 i cittadini di Fossano che hanno contratto il virus.

Stando ai dati ufficiali, gli unici di riferimento, 12 di queste persone sono in ospedale, una persona è deceduta, una è stata dichiarata guarita. Quattro di questi casi sono in frazione e 20 persone di quelle inizialmente poste in isolamento preventivo sono stati invece dichiarati non contagiati e dunque fuori isolamento.