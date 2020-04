Cuneo: da lunedì 6 aprile si può presentare la domanda per i buoni spesa

Si è conclusa la riunione giornaliera del Centro Operativo Comunale. La situazione, anche su Cuneo, continua ad essere di massima allerta. In città sono 135 le persone risultate positive dall’inizio dell’emergenza (20 di queste sono purtroppo decedute), 144 gli isolamenti fiduciari attivi, 5 le persone dichiarate guarite (dati aggiornati a ieri, giovedì 2 aprile).

In questi giorni più che mai è richiesta la collaborazione di tutti. Evitate di uscire di casa, se non per motivi di lavoro o per necessità urgenti, per non rischiare di vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento. Mentre continuano i controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine, nel fine settimana anche i Guardia Parco del Parco Alpi Marittime e del Parco del Marguareis saranno impegnati ad assicurare il rispetto delle disposizioni nelle aree cittadine nell’ambito della collaborazione in essere con il Parco Fluviale Gesso e Stura.

Sabato e domenica sarà chiuso anche l’ascensore inclinato.

Da lunedì 6 aprile (a partire dalle ore 9.00) sarà possibile presentare domanda per i BUONI SPESA riservati alle persone colpite dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 e riservati all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Chi può fare richiesta

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenza Covid-19.

Criteri di concessione

I buoni spesa saranno erogati tenendo conto esclusivamente dell’ordine di arrivo della domanda, in esito all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali, in raccordo e collaborazione con l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali. L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e di un’autocertificazione.

Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, concorreranno i seguenti criteri alla data di sottoscrizione della domanda:

· soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale e che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;

· nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e i cui componenti non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;

· nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

· nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a ridotto orario di lavoro ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

· nuclei familiari monoreddito derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

· nuclei familiari in carico ai servizi sociali o segnalati dagli stessi, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’assistente sociale di riferimento;

· non essere titolare o contitolare di conti correnti bancari o postali con deposito complessivo alla data della presentazione della domanda superiore a € 3.000,00.

Entità delle provvidenze

Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno di generi alimentari e prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia di valori economici orientativi:

· ‒ nucleo familiare anagrafico composto di n. 1 persona 120 euro

· ‒ nucleo familiare anagrafico composto di n. 2 persone 160 euro

· ‒ nucleo familiare anagrafico composto di n. 3 persone 210 euro

· ‒ nucleo familiare anagrafico composto di n. 4 persone 280 euro

· ‒ nucleo familiare anagrafico composto di oltre 4 persone 360 euro

L’entità del valore economico delle provvidenze è incrementata di 40 euro in caso di (almeno una delle seguenti situazioni): presenza di due o più minori nel nucleo familiare, abitazione in locazione.

Modalità di erogazione

Le provvidenze saranno erogate in forma di:

· buoni spesa

· pacchi alimentari

· o strumenti analoghi del valore unitario della provvidenza spettante in base al nucleo famigliare

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso alle provvidenze potrà essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 6 aprile attraverso le seguenti modalità:

· compilazione online e invio dell’apposito modello di richiesta, reperibile sul sito del comune di Cuneo www.comune.cuneo.it;

· compilazione attraverso lo sportello telefonico raggiungibile al numero 0171-444700 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Quanto dichiarato nella domanda comporrà il modello di autocertificazione, che il richiedente dovrà sottoscrivere alla consegna dei buoni spesa assegnati.

Il testo completo dell’avviso è disponibile alla pagina http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/spendiamoci-buono-spesa-alimentare.html

Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa e disponibili a ritirare i buoni spesa devono presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune alla pagina http://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/04/03/avviso-pubblico-manifestazione-di-interesse-per-lindividuazione-di-esercizi-commerciali-per-la-f.html. Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà all’indicazione dell’esercizio commerciale nell’elenco dei negozi aderenti, che sarà costantemente aggiornato sino al termine della misura.

Sta procedendo in queste ore e dovrebbe concludersi nei prossimi giorni anche la distribuzione delle mascherine agli oltre 11.500 ultrasettantenni (compresi quelli nati nel corso del 1950 che non hanno ancora compiuto il 70° anno di età). Si ricorda che i volontari in divisa della Protezione Civile del Comune e dell’Associazione Nazionale Alpini suonano al campanello solo per provvedere alla consegna e per accedere agli androni dei palazzi dove si trovano le buche condominiali, nessuno chiede di entrare nelle abitazioni private. Quindi prestate la massima attenzione, se qualcuno vi chiede di entrare in casa o in caso di situazioni sospette, avvertite le Forze dell’Ordine.

Numeri utili per richieste di informazioni e chiarimenti, segnalazioni di difficoltà particolari

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui. Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.

Nel ricordare il numero unico 0171.44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.

Donazioni per la solidarietà alimentare

Le donazioni a favore del Comune di Cuneo vengono destinate esclusivamente alla solidarietà alimentare.

E’ possibile donare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.

Per maggiori informazioni: http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/donazioni-al-comune-per-la-solidarieta-alimentare.html