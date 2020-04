Cuneo, residenti e associazioni di Confreria donano 3mila euro al Santa Croce

Nel nome di #Confreriaunita, le associazioni e gli abitanti della frazione cuneese hanno raccolto e donato 3.000 euro all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per far fronte all’emergenza coronavirus.

"In questo momento più che mai – spiegano i tre presidenti, Flavio Biolatto (Amici di Confreria Asd), Samuele Mattio (Comitato di quartiere) e Franco D’Alba (Asd Oltrestura Confreria) – , abbiamo voluto dare un segnale dell’unità della nostra frazione che, con un passaparola anche attraverso i social network, si è subito attivata per sostenere, in modo concreto, medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tutto il personale dell’ospedale di Cuneo, in prima linea per la difesa della salute di tutti noi".

La cifra è frutto dell’autotassazione delle associazioni, donazioni spontanee raccolte tra gli abitanti e il montepremi stanziato per il banco di beneficenza della festa patronale che Confreria aveva in programma a maggio.

"Grazie a tutti i frazionisti – concludono i promotori della raccolta fondi – perché, insieme, abbiamo dimostrato che nel momento del bisogno Confreria c’è e sa essere unita".