Emergenza Coronavirus, il capo della Protezione Civile Borrelli: “Staremo a casa anche il 1° maggio”

Anche se il nuovo Decreto del Governo allunga le norme di restrizione al 13 aprile, pare che la quarantena forzata durerà molto di più. in un'intervista a Rai Radio 1 il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha chiaramente detto che si starà in casa anche il 1° maggio.

“Non credo passerà questa situazione per quella data - ha detto Borrelli - dovremo stare in casa ancora per molte settimane. Servono comportamenti rigorosissimi”.

E poi ha aggiunto che il Coronavirus “cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze”.