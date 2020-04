Gli atleti Passo Asd Onlus donano 1.500 euro a favore dell'ospedale di Cuneo

L’idea è arrivata dagli stessi atleti e dai fondatori storici della PASSO – Promozione Attività Sportiva Senza Ostacoli - della Granda.Gli stessi, dopo un rapido consulto con il Consiglio Direttivo e con il Presidente Maurizio Tallone, hanno deciso di donare un piccolo contributo dell’importo di 1.500 euro a favore dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo per l’emergenza sanitaria COVID 19.

L’importo sarebbe stato destinato per il rimborso delle spese per le trasferte e materiale tecnico che gli atleti con limitazioni fisiche avrebbero dovuto sostenere in occasione delle gare di sci paralimpico e paraciclismo che in questo periodo sono state annullate a causa dell’emergenza stessa.

Il sentimento che accomuna coloro che fanno parte dell’Associazione PASSO è quello di voler contribuire in qualche modo allo sforzo del personale sanitario, medico e infermieristico che in questo periodo lotta incessantemente nel tentativo di curare i contagiati dal coronavirus.