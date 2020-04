Imbustate 11.500 mascherine per gli over 70 di Cuneo: se ne sono occupati i ragazzi della Consulta giovanile

Ieri mattina, a Cuneo, ha preso il via la distribuzione gratuita delle mascherine ai cittadini Over 70 dell’altipiano e delle frazioni da parte dei volontari in divisa della Protezione Civile del Comune e dell’Associazione Nazionale Alpini.

Ma c'è stato anche un lungo lavoro di imbustamento, di cui si sono occupati i ragazzi della Consulta giovanile presieduta da Pietro Carluzzo. "Renderci disponibili per la nostra comunità in un momento di emergenza come questo, ci sembra più che doveroso", ha commentato, ringraziando il Comune per aver fornito i mezzi necessari per poter svolgere l'operazione in totale sicurezza.