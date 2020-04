Le Pro loco e associazioni della Valle Varaita "fanno squadra" nella solidarietà

Le Pro loco della Valle Varaita “fanno squadra” a sostegno della sanità locale in emergenza con un rilevante contributo di oltre 10 mila euro, donati all’Associazione “Officina delle idee” per l’Ospedale civile di Saluzzo.

Su proposta del presidente della Pro Loco di Brossasco Danilo Bianco infatti, in collaborazione con il Comitato Unpli Cuneo, si è attivata una raccolta fondi per l’ Ospedale, realtà che è evidentemente sentita come bene della città ma anche – e forse soprattutto - del territorio circostante.

ll “passa parola” ha coinvolto praticamente tutte le Pro Loco valligiane, insieme ad altre realtà del volontariato e dell’Associazionismo locale e Comitati operanti sul territorio, permettendo di raccogliere ben 10.150 euro.

Una solidarietà che evidenzia come il mondo dell’ Associazionismo locale sia molto attento al benessere del territorio e al futuro del Paese, dove le attività delle Pro Loco sono e saranno importanti come base di aggregazione delle comunità locali.

“In questo momento particolare - commenta Danilo Bianco, che insieme al segretario Provinciale dell’Unpli Cuneo, Ivana Bodello ha curato l’iniziativa - la priorità era di raccogliere le offerte da donare al nostro Ospedale di Saluzzo per le più impellenti necessità”.

“Quando torneremo alla normalità dovremo – continua Danilo Bianco - come Pro Loco guardare in modo differente al territorio: nei nostri piccoli paesi di Valle ci sono delle categorie fragili, come gli anziani che sono oggi duramente colpiti da questa pandemia”.

La somma è stata versata all’Associazione “Officina delle Idee per l’Ospedale di Saluzzo”, presieduta da Giovanni Damiano, che si interfaccia direttamente con la struttura ospedaliera: i fondi sono infatti destinati all’acquisto di dispositivi e materiali indispensabili a garantire la sicurezza del personale ospedaliero, a cui i donatori della Valle Varaita rivolgono un “grazie” caloroso e sincero per l’enorme lavoro svolto con sacrificio e abnegazione: medici, infermieri, come anche oss e volontari.

Ad essi le Pro loco e tutti gli aderenti a questa iniziativa di solidarietà sperano così di garantire una maggior sicurezza nello svolgimento delle loro mansioni, senza correre il rischio di contagio.

“La sensibilità delle nostre Associazioni pro loco e non – dichiara la segretaria dell’Unpli, Ivana Bodello - emerge in modo esponenziale in questo periodo, dove le manifestazioni sono tutte sospese, ma dimostra che non per questo non si opera sul territorio: solo lo si fa in modo diverso”. “E’ infatti sufficiente – continua la Bodello – leggere i vari quotidiani e settimanali che riportano le notizie delle varie iniziative di raccolta fondi avviate: di questo non possiamo far altro che ringraziare tutti i volontari, non solo della nostra amata Valle Varaita”.

“Quando l’amico Danilo Bianco mi ha chiamato – dichiara Giovanni Damiano dell’Officina delle idee – giuro di essermi persino commosso, perché è la conferma di una vitalità dei nostri paesi e delle Valli che guardano a Saluzzo. Le Pro loco, i Comitati, i Gruppi, sono fatti di gente abituata a lavorare da sempre per gli altri, in occasione delle feste e delle rassegne che organizzano soprattutto durante il periodo estivo. Ma sono anche gente concreta, che con questo gesto dimostra di voler guardare ad un futuro di speranza, andando oltre questi giorni tristi”.

Nel dettaglio l’elenco delle Pro Loco, dei Comitati e dei Gruppi:

PRO LOCO BECETTO (DANILO PETTINOTTI)

PRO LOCO BROSSASCO (DANILO BIANCO)

PRO LOCO CASTELDELFINO (MAURIZIO ROCCHIETTA)

PRO LOCO CERETTO (ANTONINO BERTOLOTTO)

PRO LOCO CHIANALE (BEATRICE OTTONELLI)

PRO LOCO FALICETTO (GABRIELE RIVOIRA)

PRO LOCO LEMMA (MICHAEL SOLA)

PRO LOCO MELLE (ADELMA ROGGERO)

PRO LOCO PIASCO (MICHELE BRUGGIAFREDDO)

PRO LOCO PONTECHIANALE (MARCO CAYRE)

PRO LOCO ROSSANA (SIMONE MONGE)

PRO LOCO SAMPEYRE (GIUSEPPE BARRA)

PRO LOCO VALMALA (NADIA MARCHIO')

PRO LOCO VENASCA (FABIO CONTERNO)

PRO LOCO VILLA DI VERZUOLO (MARGHERITA ROSSO)

PRO LOCO VILLANOVETTA (NINO ORSINI)

ASSOC. GIRBA VIVA BROSSASCO (GIACOMINO BARRA)

COMITATO MADONNA DELLA NEVE SERRAVALLE (GIOVANNI DALMASSO)

ASSOC. PASTUR DE BLIN (DIEGO MARTIN)

COMIT. SAN GIACOMO BELLINO (FABIO PEYRACCHIA)

COMITATO SANTO SPIRITO BELLINO (GIANNI RICHARD)

AZIENDA AGRICOLA GIORDANINO TERESIO COSTIGLIOLE SALUZZO e L’AZIENDA VIVAISTICA FINO DANIELA

SALUZZO, oltre alcuni privati cittadini DI ROSSANA e BROSSASCO.