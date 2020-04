Bra, non ce l’ha fatta il dottor Musafiri: un camice bianco la seconda vittima del Covid in città

"Un ulteriore prezzo altissimo che la nostra sanità paga nella lotta al Coronavirus. Siamo vicini alla moglie e ai tre figli in questo momento difficilissimo. Tutti le morti colpiscono e ci addolorano, ma ancor di più impressiona la morte di un medico stimato, presente, generoso, un medico che ha dato la vita per seguire suoi pazienti e che ha perso la vita in questa situazione terribile".



E’ profonda la costernazione con la quale il sindaco di Bra Gianni Fogliato conferma la notizia del secondo decesso registrato tra i residenti del suo comune. Una morte che assume un significato particolare in questo tragico frangente, visto a che a spegnersi all’ospedale di Alba dopo un ricovero durato giorni è uno stimato medico, il dottor Dominique Musafiri, medico di base con studi nella città della Zizzola, in via Marconi, e a Santa Vittoria d’Alba.



Sessantacinque anni, originario di Lubumbashi, nell’attuale Repubblica Democratica del Congo, Musafiri aveva compiuto i i suoi studi in Medicina presso le Università di Padova e Pavia. Era poi tornato nel Paese africano, collaborando anche con Amnesty International, mentre da quasi vent’anni aveva aperto lo studio professionale dal quale ha esercitato la sua attività sino a poche settimane fa.