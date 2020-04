Saluzzo: al via l'assegnazione dei buoni spesa per generi alimentari

Da oggi, venerdì 3 aprile, partirà l’iter per l’assegnazione di buoni spesa per generi alimentari,utilizzabili negli esercizi commerciali del Comune di Saluzzo.

L’elenco degli esercizi aderenti, in costante aggiornamento, sarà disponibile sul sito internet www.comune.saluzzo.cn.it

I buoni saranno assegnati ai nuclei familiari in situazione di grave emergenza alimentare, con priorità percoloro che siano privi di ogni altro sostegno pubblico, dietro compilazione di autocertificazione, che saràesaminata dal Consorzio Monviso Solidale.Si procederà solo su appuntamento, chiamando il numero 0175-211333 dal lunedì al venerdì, dalleore 9.30 alle ore 12.30, oppure scrivendo all’indirizzo email servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it. Pertanto i cittadini non dovranno recarsi presso gli uffici senza appuntamento.

L'esito positivo della valutazione darà diritto all'assegnazione di buoni spesa per il fabbisogno settimanale. Il Comune contatterà soltanto i soggetti ai quali saranno concessi i buoni, per stabilire le modalità di ritiro o diconsegna degli stessi.

Il valore forfettario settimanale è il seguente, modulato in base all'ampiezza del nucleo:1 persona: 50€; 2 persone: 70€; 3 persone 90€; 4 persone 100€; per ogni componente in più: + 10€.Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese.